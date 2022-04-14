Украина и Россия провели четвертый обмен пленными

В четверг, 14 апреля, был проведен четвертый обмен военнопленными между Украиной и Россией. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



«Обменяны 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены 8 гражданских, включая 1 женщину. В общей сложности сегодня домой едут 30 наших граждан», - сообщила она.



Сколько Украина выдала взамен россиян, Верещук не уточнила. Обмен, по ее словам, провели по приказу президента Украины Владимира Зеленского.