Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Война Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина и Россия провели четвертый обмен пленными

14 апреля 2022, 16:13

Украина и Россия провели четвертый обмен пленными

В четверг, 14 апреля, был проведен четвертый обмен военнопленными между Украиной и Россией. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Обменяны 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены 8 гражданских, включая 1 женщину. В общей сложности сегодня домой едут 30 наших граждан», - сообщила она.

Сколько Украина выдала взамен россиян, Верещук не уточнила. Обмен, по ее словам, провели по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

Еще по теме

Прочее
Война Обмен пленными

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:44
«ДНР» открыла «уголовное дело» против миссии ОБСЕ
17:15
«ДНР»: В Макеевке проверяют сообщение о минировании 11 объектов
00:39
«ДНР» собирается праздновать 9 мая в Мариуполе, у «Азова» — другие планы. Дайджест НД за день ►
14:03
«ДНР» открыла «уголовное дело» против Арестовича за «экстремизм»
09:40
Пострадавшие от химвещества в Мариуполе, число жертв войны в городе. Дайджест НД за день ►
08:39
Байден впервые заявил о геноциде в Украине
16:32
Джазовый музыкант из Донецка погиб в рядах оккупантов в Мариуполе
15:51
«ДНР» собирается открыть летние школы по истории и русскому языку на захваченных территориях
11:04
Оккупанты депортировали все больницы Мариуполя вместе с врачами, — советник мэра
00:25
Химоружие в Мариуполе. Кто контролирует порт? Дайджест НД за день ►
21:25
«ЛНР» утверждает, что задержала сотрудника ОБСЕ
20:25
Результат «мобилизации» в Донецке: более тысячи погибших
14:09
В Донецке обстрелян Текстильщик
00:52
Ответ за Краматорск. Российский флаг над Мариуполем. Дайджест НД за день ►
14:39
В Мариуполе подняли флаг России над разрушенным горсоветом. Но бои за город продолжаются
все новости
17:44
«ДНР» открыла «уголовное дело» против миссии ОБСЕ
17:15
«ДНР»: В Макеевке проверяют сообщение о минировании 11 объектов
17:08
В России заявили об обстреле Брянской области
16:41
Разведка Великобритании: Краматорск и Константиновка могут стать следующими мишенями для войск РФ
16:13
Украина и Россия провели четвертый обмен пленными
15:29
В Кремле требуют «соответствующих условий» для встречи Путина с Зеленским
14:31
В Мариуполе российские оккупанты побуждают жителей надевать белую ленту как отметку «свой»
14:13
В Кременной ранены мужчина и женщина в результате обстрела
13:52
Поклонская отрицает связь с Клименко
13:11
В Одессе задержали главу фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета
12:32
За сутки из-за обстрелов в Донецкой области ранены 11 мирных жителей
11:47
В больнице умерли двое детей, пострадавших от обстрела вокзала в Краматорске
10:59
«Слуги народа» выступили против введения наказания для выехавших из страны мужчин
09:58
NYT: Медведчук фигурировал в деле о вмешательстве в выборы в США
09:35
Сегодня открыто 9 гуманитарных коридоров для эвакуации
все новости
ВИДЕО
«ДНР» собирается праздновать 9 мая в Мариуполе, у «Азова» — другие планы. Дайджест НД за день ►
14 апреля, 00:39
Пострадавшие от химвещества в Мариуполе, число жертв войны в городе. Дайджест НД за день ►
13 апреля, 09:40
Химоружие в Мариуполе. Кто контролирует порт? Дайджест НД за день ►
12 апреля, 00:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция