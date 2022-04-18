Россияне тщетно пытались закрепиться в атакованных районах Донбасса — Генштаб ВСУ

Российские захватчики безуспешно пытались закрепиться на Донбассе в районах Кременной и Рубежного и совершать штурм в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ за минувшие сутки.



«ВС РФ завершают формирование наступательной группировки в Восточной операционной зоне. Противник также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины», - сказано в сообщении.



Отмечается, что на Донецком и Таврическом направлениях противник восстанавливает боеспособность и восполняет запасы. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия. Российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Северск и Покровское.



Основные усилия врага – в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытался установить полный контроль над Мариуполем. Было наступление на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях.



На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Подразделения белорусских войск продолжают прикрывать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях. В этих районах враг ведет радиоэлектронную разведку. С территории Беларуси вывозят по железной дороге поврежденную бронетехнику россиян.



На Северском направлении россияне усиленно контролируют участки границы. Продолжается инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ. Не исключено, что задействуют ДРГ и ракетные удары из России.



Для расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и условий оперативного развертывания войск враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дибровно. Удачи не имел, понес потери и отошел.



На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают частично блокировать Харьков и пытаются поразить огнем украинские войска.



На Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании позиций, продолжает оказывать огневое влияние на позиции наших войск в направлениях на Николаев и Александровку.



Ожидается, что враг продолжит бои по выходу на административные границы Херсонской области.



На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отразили 12 атак россиян, уничтожены десять танков, пятнадцать единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники, пять артиллерийских систем.



Поражены пять воздушных целей: один самолет, три вертолета и один БПЛА.



Российские захватчики всего привлекли 87 батальонно-тактических групп для выполнения боевых задач в Украине.