США не исключают, что Путин может применить ядерное оружие в Украине

США анализируют возможность применения Россией тактического ядерного оружия против Украины и готовят план действий на этот случай. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью «Европейской правде».



«Мы имеем дело с Путиным, и он уже приказывал совершать ужасные, сверхжесткие военные преступления. А значит, возможно все, и нам нужно быть готовыми к использованию Россией разных типов оружия с катастрофическими последствиями», — сказала Нуланд.



Она отметила, что сейчас не только США, но и другие представители трансатлантического сообщества, «очень настойчиво» доносят до Путина сигнал о том, что «этот шаг будет катастрофой не только для Украины и мира, но также это будет иметь абсолютно катастрофические последствия для самого Путина и для России».



Заместитель госсекретаря США заверила, что при таком сценарии Украину не оставят наедине, и Путину придется отвечать за совершенное преступление.



«Могу только заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для России имеет нынешняя агрессия — в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической», — заявила Нуланд.