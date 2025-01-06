ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow военные склады в Каменск-Шахтинском, возможно попадание в ЗРК

Ракеты Storm Shadow «прилетели» по военно-техническим складам в Каменск-Шахтинском. Фото: тг-каналы РФ

ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow военно-технические склады в Каменск-Шахтинском. Об этом сообщила аналитическая группа «КіберБорошно». Ранее в декабре 2024 года, удары ракетами проводились по производственной площадке ФКП «Комбинат Каменский».

Удар ракетами по виробничому майданчику ФКП "Комбінат "Камєнскій"



Локація: Кам'янск-Шахтинський, ростовська область



Комбінат виробляє ракетне паливо й ще у 2020 році був переведений на 12-годинні робочі зміни.



оператор - 48.2996222, 40.1868895 pic.twitter.com/1tNHOz6uOL — Cyber Boroshno (@cyber_boroshno) December 18, 2024



После анализа ракетных ударов в Каменск-Шахтинском, столб дыма был зафиксирован в районе складов военно-технического имущества.

Ракеты Storm Shadow «прилетели» по военно-техническим складам в Каменск-Шахтинском.

Ракеты Storm Shadow «прилетели» по военно-техническим складам в Каменск-Шахтинском.

Ракеты Storm Shadow «прилетели» по военно-техническим складам в Каменск-Шахтинском.

Отмечается, что в Ростовской области эти склады совмещены с производственной площадкой ФКП «Комбинат Каменский», которая была атакована ракетами Storm Shadow 18 декабря 2024.



Комбинат производит ракетное топливо и еще в 2020 году был переведен на 12-часовые рабочие смены. Также данные объекты прикрывает ЗРК «С-400».