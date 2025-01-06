ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow военные склады в Каменск-Шахтинском, возможно попадание в ЗРК

ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow военно-технические склады в Каменск-Шахтинском. Об этом сообщила аналитическая группа «КіберБорошно». Ранее в декабре 2024 года, удары ракетами проводились по производственной площадке ФКП «Комбинат Каменский».
Удар ракетами по виробничому майданчику ФКП "Комбінат "Камєнскій"— Cyber Boroshno (@cyber_boroshno) December 18, 2024
Локація: Кам'янск-Шахтинський, ростовська область
Комбінат виробляє ракетне паливо й ще у 2020 році був переведений на 12-годинні робочі зміни.
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После анализа ракетных ударов в Каменск-Шахтинском, столб дыма был зафиксирован в районе складов военно-технического имущества.
Ракеты Storm Shadow «прилетели» по военно-техническим складам в Каменск-Шахтинском.
Ракеты Storm Shadow «прилетели» по военно-техническим складам в Каменск-Шахтинском.
Ракеты Storm Shadow «прилетели» по военно-техническим складам в Каменск-Шахтинском.
Отмечается, что в Ростовской области эти склады совмещены с производственной площадкой ФКП «Комбинат Каменский», которая была атакована ракетами Storm Shadow 18 декабря 2024.
Комбинат производит ракетное топливо и еще в 2020 году был переведен на 12-часовые рабочие смены. Также данные объекты прикрывает ЗРК «С-400».
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