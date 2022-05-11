На Донетчине за сутки росармия разрушила 45 гражданских объектов – Нацполиция

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: Нацполиция

За минувшие сутки в результате обстрелов российской армией в Донецкой области разрушено 45 гражданских объектов - есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.



Оккупанты обстреляли Мариуполь, Авдеевку, Северск, Бахмут и Константинову Донецкой области. Разрушения получили жилые дома, предприятие, админздание, объекты жизнеобеспечения.



По информации полиции, противник обстреливал мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии.



Начаты досудебные расследования по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.