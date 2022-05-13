В Госдуме России допустили «включение» Херсонской области в состав РФ

Конституция РФ допускает принятие в состав страны новых регионов, которые находятся в составе другого государства.



Так прокомментировал намерения оккупационной «власти» Херсона просить Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.



«Есть такой федеральный конституционный закон, где в качестве условий принятия в РФ указывается, что может быть принято в качестве нового субъекта иностранное государство или его часть. Осуществляется это по взаимному согласию России и данного государства или его части на основе доброй воли и заключенного международного договора», — уточнил он.



Для запуска этого процесса нужно одобрение президента России Владимира Путина. После этого проверка Конституционным судом РФ проекта международного договора на предмет соответствия положениям Конституции страны. Далее — ратификация документа в Госдуме и Совете Федерации РФ.

На днях оккупационная «власть» Херсона заявила, что будет просить Путина включить Херсонскую область в состав РФ. На что глава Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что оккупанты могут просить о присоединении к России, но это ничего не изменит, потому что украинская армия освободит Херсон.



Ранее спикер министерства обороны Александр Мотузяник заявлял, что оккупационные «администрации» проводят подготовку «включения» захваченных территорий Украины в состав России, в том числе готовятся к выдаче паспортов РФ.