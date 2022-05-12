Оккупанты готовятся выдавать российские паспорта на захваченных территориях

Оккупационные «администрации» проводят подготовку «включения» захваченных территорий Украины в состав России, в том числе готовятся к выдаче паспортов РФ. Об этом сообщил спикер министерства обороны Александр Мотузяник во время брифинга.



«Российские так называемые "военно-гражданские администрации" проводят мероприятия по подготовке интеграции оккупированных территорий в состав России. В частности: изменения административно-территориального деления, адаптацию правоохранительной, банковской, пограничных систем к российскому законодательству, и также готовят нормативно-правовую базу для выдачи российских паспортов», — рассказал Мотузяник.



Он отметил, что на захваченных территориях оккупанты терроризируют местное население и продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре в разных регионах Украины.