Сколько людей осталось на Донетчине — данные по эвакуации от ОВА

Жители Донетчины услышали призывы властей эвакуироваться в более безопасные регионы. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.



К началу полномасштабного вторжения РФ на подконтрольной украинским властям части Донецкой области проживали 1 миллион 640 тысяч человек.



«Сейчас на территории, которую контролирует украинская власть, фактически где-то 350-370 тысяч населения. Из городов в основном люди выехали, но остаются в небольших населенных пунктах», — рассказала Игнатченко.



Она добавила, что из прифронтовой зоны сейчас очень сложно вывозить людей, а правоохранители, спасатели и волонтеры прилагают максимум усилий, чтобы эвакуировать всех желающих.