Луганская область полностью осталась без света

Луганщина без света, обесточена последняя большая подстанция. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Около часа назад исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередач напряжением 220 кВ. Россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию», — отметил Гайдай.

Глава области добавил, что разрушения очень серьезные. Ремонт невозможен до прекращения боевых действий.