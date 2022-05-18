Оккупанты безуспешно штурмуют ряд населенных пунктов на Донбассе — сводка

Российские силы наносят удары и ведут наступление вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. Используют весь спектр вооружений, включая авиацию. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Попытки наступления по многим направлениям были безуспешны, отмечают в Генштабе.
- На Славянском направлении оккупанты, при поддержке артиллерии, вели боевые действия в районе Довгенького, успеха не имели, понесли потери и усилили воздушную разведку с применением БПЛА.
- На Северодонецком направлении захватчики проводили штурм в районе населенного пункта Нижнее, успеха не имели.
- На Бахмутском направлении оккупанты ведут наступление и штурмовали Катериновку, однако безуспешно.
- На Авдеевском направлении россияне наступали в районе Новоселовки, понесли потери, отступили. Также провалились попытки штурмовать Новобахмутовку и Веселое.
- На Кураховском направлении оккупанты вели наступление в районе населенного пункта Победа, успеха не имели.
В Генштабе добавили, что на Лиманском направлении оккупанты намерены закрепиться на ранее занятых рубежах. Силы РФ использовали авиацию для нанесения ударов по гражданским объектам в районах населенных пунктов Тошковка, Золотое, Авдеевка, Владимировка и Водяное.