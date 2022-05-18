Оккупанты безуспешно штурмуют ряд населенных пунктов на Донбассе — сводка

Российские силы наносят удары и ведут наступление вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. Используют весь спектр вооружений, включая авиацию. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Попытки наступления по многим направлениям были безуспешны, отмечают в Генштабе.

На Славянском направлении оккупанты, при поддержке артиллерии, вели боевые действия в районе Довгенького, успеха не имели, понесли потери и усилили воздушную разведку с применением БПЛА.

На Северодонецком направлении захватчики проводили штурм в районе населенного пункта Нижнее, успеха не имели.

На Бахмутском направлении оккупанты ведут наступление и штурмовали Катериновку, однако безуспешно.

На Авдеевском направлении россияне наступали в районе Новоселовки, понесли потери, отступили. Также провалились попытки штурмовать Новобахмутовку и Веселое.

На Кураховском направлении оккупанты вели наступление в районе населенного пункта Победа, успеха не имели.

В Генштабе добавили, что на Лиманском направлении оккупанты намерены закрепиться на ранее занятых рубежах. Силы РФ использовали авиацию для нанесения ударов по гражданским объектам в районах населенных пунктов Тошковка, Золотое, Авдеевка, Владимировка и Водяное.