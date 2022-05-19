В отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) открывают новые кладбища, где хоронят погибших из числа принудительно мобилизованных группировками «ЛНР» и «ДНР». Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».



«Наши мониторы и источники информации сообщают, что в городах на территории ОРДЛО, оккупационные администрации открывают новые кладбища. В Антраците, Лутугинском районе, Ровеньках и в районе г. Енакиево выделены земельные участки под захоронения лиц, которые были убиты во время военной агрессии против Украины», — отмечают правозащитники.



По данным «Восточной правозащитной группы», тела жителей ОРДЛО, которые были ранее принудительно мобилизованы, запрещено хоронить на общих кладбищах. Такие ограничения введены, чтобы не создать ажиотаж среди местного населения, поясняют правозащитники.

В середине февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали всеобщую принудительную мобилизацию мужчин. Мобилизованные на фронт местные жители плохо обеспечены оружием и амуницией и зачастую их отправляют на поле боя в первых рядах.