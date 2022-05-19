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Джонсон объявил о выделении Украине еще 1,3 миллиарда фунтов

19 мая 2022, 18:49

Джонсон объявил о выделении Украине еще 1,3 миллиарда фунтов

Великобритания объявила о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом сообщается в Twitter премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Я проинформировал президента [Зеленского] о поддержке обороны Украины, включая дальнобойную артиллерию, ракеты "берег-корабль" и беспилотные летательные аппараты. Это часть нашего дополнительного пакета военной помощи Украине в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов», – говорится в сообщении.

Он также сообщил, что Великобритания срочно ищет варианты открытия важных морских и наземных путей доставки украинских запасов зерна.

Пакет помощи Украине является самым высоким уровнем военных расходов Великобритании с момента окончания кампаний в Ираке и Афганистане.

Финансирование будет поступать из резервов страны после согласования с казначейством и будет включать 300 миллионов фунтов стерлингов на военную технику, уже согласованную Джонсоном. Оно также включает в себя противобатарейные радиолокационные системы для обнаружения русской артиллерии, оборудования для создания помех GPS и приборы ночного видения.

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