В Генштабе рассказали, на каких направлениях наступают оккупанты на Донбассе

Российские силы продолжают атаковать на разных направлениях в Донецкой и Луганской областях, штурмуют ряд населенных пунктов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Оперативная ситуация по состоянию на 18:00 сегодня, 19 мая, выглядит так:

На Славянском направлении россияне совершали обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Пришиб, Грушеваха и Богородичное.

В Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия.

В районе Северодонецка противник вел штурмовые действия, понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.

Оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Александрополь (до 2016 года — Розовка) Ясиноватского района и пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Пилипчатино, Дружба и Триполье. Успеха не имели.

На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии враг вел штурмовые действия в районе Новобахмутовки, успеха не имеел, понес потери и отступил.

На Кураховском направлении оккупанты при поддержке реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем вели наступление в районах населенных пунктов Степное, Славное и Марьинка, успеха не имели.

В Лиманском направлении противник наступательные действия не проводил, обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Озерное и Лиман.