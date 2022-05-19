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В Генштабе рассказали, на каких направлениях наступают оккупанты на Донбассе

19 мая 2022, 19:57

В Генштабе рассказали, на каких направлениях наступают оккупанты на Донбассе

Российские силы продолжают атаковать на разных направлениях в Донецкой и Луганской областях, штурмуют ряд населенных пунктов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Оперативная ситуация по состоянию на 18:00 сегодня, 19 мая, выглядит так:

  • На Славянском направлении россияне совершали обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Пришиб, Грушеваха и Богородичное.
  • В Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия.
  • В районе Северодонецка противник вел штурмовые действия, понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.
  • Оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Александрополь (до 2016 года — Розовка) Ясиноватского района и пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Пилипчатино, Дружба и Триполье. Успеха не имели.
  • На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии враг вел штурмовые действия в районе Новобахмутовки, успеха не имеел, понес потери и отступил.
  • На Кураховском направлении оккупанты при поддержке реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем вели наступление в районах населенных пунктов Степное, Славное и Марьинка, успеха не имели.
  • В Лиманском направлении противник наступательные действия не проводил, обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Озерное и Лиман.

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