Российские войска сосредоточили усилия на наступлении на Донбассе — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска сосредоточились на наступательных действиях на Донецком направлении. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории республики Белоруссии по объектам гражданской и военной инфраструктуры.



На Северском направлении подразделения противника продолжают оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей. Из артиллерии и минометов россияне совершили обстрелы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях, нанесли ракетный удар по населенному пункту Десна. Продолжают попытки ведения воздушной разведки с помощью БПЛА.



На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредотачивались на удержании занятых рубежей и проведении контратак. Отмечается использование противником диверсионно-разведывательных групп.



В Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. При поддержке артиллерии вел боевые действия в районе Большой Камышевахи, успеха не имел, на отдельных участках понес значительные потери и был вынужден отойти на ранее занятые позиции.



На Лиманском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях. Применил оперативно-тактическую и армейскую авиацию для разрушения гражданских объектов в районах Лоскутовки, Екатериновки, Новомихайловки и Орехово.



На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление и совершали штурмовые действия в районе населенного пункта Устиновка, успеха не имели.



На Бахмутском направлении противник наступал с целью улучшения тактического положения. Пытался вести штурмовые действия в районе Золотое-4, успеха не имел.



На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Юрьевки, понес потери и отступил. Штурм под Новокалиново и Первомайского успеха не имел.



На Кураховском направлении противник безуспешно вел наступление в районе Новомихайловки.



На Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия не проводились. Огнем реактивной, ствольной артиллерии и минометов противник поражал инфраструктуру и мирные дома в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе. 260 российских военнослужащих, ранее задействованных на Харьковском направлении, прибыли в район Александровки с целью пополнения потерь 107 стрелкового батальона, которые составили более 50%.



В Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Противник производил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Пришиб, Трудолюбовка и Нововоронцовка.



На Бессарабском направлении существенных изменений не зафиксировано.



Военное командование на временно оккупированных территориях Донецкой области планирует привлечь к боевым действиям студентов высших учебных заведений за неимением мобилизационного ресурса.



За предыдущие сутки подразделения зенитных ракетных войск уничтожили один самолет и крылатую ракету. Ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по скоплению вражеской техники, по предварительным данным уничтожено около 20 бронированных машин, боеприпасы и личный состав.



На Донецком и Луганском направлениях отбиты 16 атак, уничтожены 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей противника.