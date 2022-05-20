На Харьковщине из-за попадания снаряда горели автомобили и гаражи

Последствия обстрела в Харьковской области. ФОТО: ГСЧС

20 мая утром в поселке Малая Даниловка Харьковской области из-за попадания снаряда оккупантов загорелись гаражные боксы. Спасатели ликвидировали пожар. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



В ведомстве проинформировали о том, что пламя охватило 6 гаражей на площади около 150 кв. м. В них сгорели 4 легковых автомобиля.



«Силами подразделений ГСЧС огонь удалось локализовать в 06:03 и полностью ликвидировать в 07:31. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — сообщили в пресс-центре.