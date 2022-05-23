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В Донецкой области около 300 населенных пунктов остаются без света из-за обстрелов

23 мая 2022, 21:50

В Донецкой области около 300 населенных пунктов остаются без света из-за обстрелов

За неделю в Донецкой области аварийно-ремонтные бригады починили электросети для более, чем 58 тысяч семей. Об этом сообщает компания «ДТЭК Донецкие электросети». В 73 населенных пунктах снова есть электроснабжение, несмотря на тяжелую ситуацию с обстрелами в регионе.

Пока без электроснабжения остаются 282 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления — Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Из-за постоянных обстрелов здесь постоянно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.

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