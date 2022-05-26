Гособвинение запросило по 12 лет тюрьмы для российских военных

Гособвинение запросило по 12 лет заключения для Александра Бобыкина и Александра Иванова — российских военных, которых обвиняют в нарушении законов и обычаев войны и судят в Котелевском райсуде Полтавской области. Об этом сообщает издание «Ґрати».



По данным следствия, 24 февраля российские контрактники — водитель-заряжатель боевой машины «Град» Александр Бобыкин и наводчик Александр Иванов — участвовали в двух обстрелах Харьковской области. В прокуратуре заявляют, что в результате их действий были разрушены жилые дома в поселке Казачья Лопань и ветеринарный лицей в поселке Ветеринарное.



Адвокаты попросили для обвиняемых по 8 лет лишения свободы. Защита сослалась на раскаяние подзащитных и то, что они действовали под давлением своего руководства. Приговор российским военным огласят 31 мая.



Военную колонну, в которой были Бобыкин и Иванов, разбили в первый же день войны. На следующий день Иванов сдался в плен. Раненый Бобыкин еще несколько дней скрывался в детском лечебно-оздоровительном комплексе «Солнечный» на окраине Харькова, а затем в пустой квартире, где его обнаружили украинские военные.



Во время судебного заседания 19 мая и Бобыкин, и Иванов признали вину, заявив, что не знали, куда стреляют.

Это уже второй судебный процесс над российскими военными. 23 мая Соломенский райсуд Киева приговорил 21-летнего российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве 62-летнего мирного жителя Сумской области Александра Шелипова.