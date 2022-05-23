Суд в Киеве приговорил сержанта армии РФ Шишимарина к пожизненному заключению

Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы российского военнослужащего Вадима Шишимарина, признав его виновным в убийстве мирного жителя Сумской области. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Вина обвиняемого полностью нашла подтверждение… Шишимарин, будучи военнослужащим РФ, нарушил законы и обычаи войны... Признать Шишимарина виновным… и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы», - говорится в решении суда.



Суд пришел к выводу, что убийство было совершено Шишимариным с умыслом, приказ стрелять в гражданского был незаконным, и обвиняемый, осознавая это, мог отказаться его выполнять или не целиться в потерпевшего.



Суд установил, что в действиях Шишимарина подтверждено нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством - гражданское население в условиях военных действий не должно быть объектом нападения.



Вина российского военнослужащего подтверждена доказательствами по делу, показаниями подсудимого и свидетелей.



Шишимарин – первый российский военнослужащий, дело по обвинению которого слушалось в суде.