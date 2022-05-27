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В Кремле снова обсуждают захват Киева — СМИ

27 мая 2022, 21:59

В Кремле снова обсуждают захват Киева — СМИ

В Администрации президента РФ снова обсуждается взятие Киева, на фоне продвижения российских войск на Донбассе. Об этом пишет российское издание «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, и собеседника непосредственно в АП.

«"Программой-минимум" для "объявления победы" Кремль в конце мая 2022 года считает взятие российскими войсками всей территории Донецкой и Луганской областей... "Программой-максимум" по-прежнему называется взятие под контроль Киева», — пишет издание.

Отмечается, что наступление российских войск на столицу Украины закончилось провалом еще в марте, Россия отвела войска с этого направления, оставив после себя свидетельства многочисленных военных преступлений. По словам военных экспертов, взятие Киева изначально было иллюзорной целью, поскольку Россия сконцентрировала для этого недостаточно сил.

Тем не менее, по словам собеседников «Медузы» в Кремле, высшее руководство России по-прежнему не отказалось от этой цели.

«Мы все равно их [украинцев] доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится», — заявил один из источников.

При этом ранее, до относительных успехов в боях на Донбассе, в Кремле были более осторожны в оценках — и признавали, что не видят вариантов закончить боевые действия в Украине и сохранить свой рейтинг.

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