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С флагами в разбитом окне: «ДНР» показала «народного мэра» Славянска в Лимане

28 мая 2022, 09:28

С флагами в разбитом окне: «ДНР» показала «народного мэра» Славянска в Лимане

В Лимане Донецкой области «народный мэр» Славянска Вячеслав Пономарев поставил флаг России и флаг так называемой «ДНР» в разбитом окне горсовета. Об этом сообщает Telegram-канал Wargonzo.

Пономарев залез в здание со стороны Центра предоставления административных услуг, а затем с автоматом позировал возле трибуны горсовета.

«До дома осталось самая малость. 36 км. Я в Красном Лимане (после декоммунизации Лиман — ред.). Скоро домой», — заявил он.

Как отмечается, захваченный оккупантами Лиман практически пуст, местных жителей осталось несколько десятков. Также сообщается, что, хотя украинские военные покинули границы города, «обстановка остается напряженной». На окраинах продолжаются перестрелки, обстрелы минометными группами. В городе — многочисленные разрушения, повреждены здания, линии электропередач, дороги.

Отметим, что Вячеслав Пономарев — один из тех, кто руководил оккупацией Славянска в 2014 году. Мелкий предприниматель. Впервые был замечен на одном из сепаратистских блокпостов. Очень быстро оказался на гребне событий. Получил статус «народного мэра» и стал комендантом города не без помощи вооруженных людей, которые тогда контролировали город. Пономарев управлял работой городской администрации с апреля по июнь 2014 года, пока не был отстранен от своей «должности».

Во время деоккупации Славянска Пономарев ушел вместе с боевиками в Донецк. После этого уехал на территорию России, где его следы затерялись.

Украинские правоохранители разыскивают Пономарева за создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, за незаконное лишение свободы человека, за разбой, за участие в террористической организации (ч. 5 ст. 260, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). 

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