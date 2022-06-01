Беженка узнала свои вещи на фото российского танка из Попасной

Алина Коренюк из Попасной сообщила журналистам, что в коробке на фото новый бойлер, которая она купила и планировала установить еще до войны. Помимо этого она увидела на танке скатерть из летнего домика семьи, новые детские простыни с изображениями диснеевских героев и одеяло.



Женщина отметила, что фотография была сделана на улице всего в пяти минутах ходьбы от ее дома в Попасной, которую войска РФ контролируют с 8 мая.



Вместе с детьми Алина Коренюк покинула Украину 8 апреля и сейчас находится в Ноттингемшире.



Еще вчера, напомним, в Мариупольском горсовете сообщили, что в местном порту на российское судно РМЗ погрузили 2,5 тысячи тонн рулоной украденной стали и отправили в порт Ростова-на-Дону.