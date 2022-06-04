На разминирование Украины может понадобиться до 10 лет

На полное разминирование территории Украины может потребоваться до 10 лет. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает пресс-служба МВД.



Министр отметил, что в результате полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины заминировано и загрязнено неразорванными боеприпасами около 300 тысяч квадратных километров.



Монастырский отметил, что с начала войны пиротехники ГСЧС уже обезвредили около 130 тысяч боеприпасов, в том числе почти 2 тысячи авиабомб. Очищена территория площадью около 30 тысяч квадратных километров.



Ранее сообщалось, что в поселке Лазурном Херсонской области в результате взрыва на мине погибли трое мирных жителей.