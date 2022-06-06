Ситуация для ВСУ в Северодонецке ухудшилась, заявил Гайдай

Ситуация в Северодонецке для Вооруженных сил Украины ухудшилась. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



Из его слов следует, что украинские военные после успешной контратаки и установления контроля над половиной города, были вынуждены вернуться на позиции в промзоне.



«Нашим защитникам удалось на определенное время совершить контрнаступление — они освободили почти полгорода. Но сейчас ситуация снова немного для нас ухудшилась. Те позиции, которые были в промзоне, которые постоянно защищают ребята, там они сейчас и остаются — именно в промке», — сказал Гайдай.



Глава ОВА также подчеркнул, что российские силы увеличили число обстрелов Северодонецка и Лисичанска, прибегая к тактике «выжженной земли».