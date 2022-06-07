Оккупанты в Донецкой области вербуют работников в застенки — Андрющенко

Оккупанты вербуют жителей Донецкой области в «концентрационные фильтрационные лагеря». Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



По его словам, абоненты мобильного оператора «Феникс» в Мариуполе начали получать рассылку от так называемого «минюста ДНР». В ней предлагается «достойная зарплата и полный соцпакет» за работу в изоляторе или колонии Волновахи, Донецка, Енакиево и Макеевки.



«Россияне и их сателлиты уже даже не скрывают ни адреса, ни наличие застенков для украинцев», - подчеркнул Андрющенко.



Он отметил, что нехватка кадров связана с расконсервацией бывших мест отбывания наказаний. Наполнение их происходит в первую очередь из-за усиленных фильтрационных мероприятий.



«Нацизм 21 века выглядит именно так», - заявил советник мэра Мариуполя.