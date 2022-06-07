С территории РФ «по материковой части» в Крым открыто автомобильное сообщение — Шойгу

Открыто автомобильное сообщение с территории России «по материковой части» в Крым. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании ведомства.



«Совместными усилиями Министерства обороны России и акционерного общества "Российские железные дороги" созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках», — уверяет Шойгу.



По его словам, началась доставка грузов в захваченные российскими силами Мариуполь, Бердянск и Херсон.



Также Шойгу сообщил, что «общая протяженность восстановленных железнодорожных участков — 1200 километров».



Министр обороны России уверяет, что «возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-Крымскому каналу на Крымский полуостров».

Ранее Шойгу заявил, что россияне захватили левобережную часть Святогорска.