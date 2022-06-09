У РФ в планах перевести школы захваченной части Донбасса на свои образовательные стандарты

Школы оккупированной Россией территории Донбасса с 1 сентября в Кремле планируют перевести на российские образовательные стандарты. Об этом сообщил глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов.



Кроме того, 14 июня россияне на Донбассе планируют начать курсы по «повышению квалификации» оставшихся на оккупированной территории местных учителей. Школы Донбасса правительство РФ планирует обеспечить российскими учебниками.

Напомним, что 8 июня Пушилин отправил «кабинет министров» группировка «ДНР» в отставку и назначил нового «премьер-министра». Этот пост занял россиянин Виталий Хоценко, который до этого возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.