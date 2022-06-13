«Самая напряженная ночь». В Днепропетровской ОВА рассказали об обстрелах области армией РФ

Российские войска обстреляли Зеленодольск и Великую Костромку Днепропетровской области из РСЗО «Ураган». Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, назвав прошедшую ночь «самой напряженной».



Ударила армия РФ по жилым кварталам Зеленодольской общины и по центру Зеленодольска, в следствие чего, по предварительнной информации, один человек погиб и пятеро получили ранения. В Великой Костромке обошлось без пострадавших, село на сейчас отчасти без света.

Из-за обстрелов, по словам Резниченко, повреждены и разрушены дома в Днепропетровской области, а попавшие под удар россиян территории региона «засеяны» кассетными боеприпасами.

Вчера, 12 июня, напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что продолжительность фронта на территории Украины в российско-украинской войне составляет 2450 км, из них почти половина, а именно 1105 км занята активными боевыми действиями.