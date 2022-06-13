Гайдай опроверг сообщения о блокаде Северодонецка войсками РФ

Северодонецк не заблокирован российскими силами, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Так он отреагировал на заявления российских оккупантов о том, что им удалось заблокировать город.



«Бред от сумасшедшего. Они теперь, кажется, каждый день будут что-то придумывать о Северодонецке. Взять не могут — значит будут лгать, что захватили», — написал он на своей странице в Facebook.

Сейчас Россия контролирует 70% Северодонецка, отмечал Гайдай. Украинские войска сохраняют контроль над промзоной завода «Азот». По данным Гайдая, на ее территории укрываются около 500 жителей, из них 40 — дети.



Украина ведет переговоры об эвакуации из Северодонецка людей, которая находятся на «Азоте». В помещениях предприятия находится 500 жителей Северодонецка, из них 40 — дети.