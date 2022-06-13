В Лисичанске попали под обстрел журналисты «Суспільного»

Журналисты «Суспільного» Кристина Гаврилюк и Тарас Ибрагимов попали под обстрел в Лисичанске, Луганской области. Об этом сообщает сам вещатель.



Отмечается, что журналистов эвакуировали украинские военные, никто не пострадал.

Лисичанск обстреливается почти ежедневно — в этом городе российская армия намного превосходит украинскую в артиллерии.



Сейчас в Лисичанске продолжают жить около 15 тысяч мирных жителей. Это единственный город в Луганской области, который полностью остается под контролем Украины.