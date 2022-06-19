Резервуар с топливом взорвался под Днепром после обстрела: двое погибших и более 10 пострадавших

Вследствие российского ракетного удара по нефтебазе в Новомосковском районе взорвался резервуар с топливом, в результате чего два человека погибли и более 10 пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14 часов борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака. Один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы», — рассказал он.



Он отметил, что в результате этой атаки всего пострадали 13 человек, один человек погиб.



Обновлено. Позже Резниченко сообщил, что ичсло погибших возросло до двух — в больнице умер один их пострадавших.



Вечером в субботу сообщалось, что вследствие ракетных обстрелов российских сил Новомосковского района Днепропетровщины разрушена нефтебаза, на которой спасатели тушат сильный пожар.