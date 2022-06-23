Европарламент призвал лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Европейский парламент призвал лидеров Европейского союза предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского союза.



Соответствующая резолюция была проголосована в четверг в Брюсселе в рамках пленарного заседания Европейского парламента. «За» - 529, «против» - 45 при 14 воздержавшихся.



Такой же статус будет предоставлен Грузии после того, как ее правительство выполнит указанные Европейской комиссией приоритеты.



При этом в Европарламенте подчеркнули, что главы государств и правительств «должны выполнять свою историческую ответственность и подавать четкие политические сигналы», подтверждающие их европейскую перспективу.

В резолюции отмечается, что в контексте «жестокой агрессивной войны России против Украины этот шаг будет приравнен к демонстрации лидерства, решимости и дальновидности». Депутаты Европарламента указывают, что для членства в ЕС «нет ускоренного пути, и что вступление остается основанным на заслугах и структурированным процессом, который требует выполнения критериев членства в ЕС и зависит от эффективного проведения реформ».

Лидеры Евросоюза соберутся в рамках Совета Европы 23 и 24 июня.