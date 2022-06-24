Штурмовики и бомбардировщики ВСУ нанесли мощные авиаудары по войскам оккупантов

Украинская авиация нанесла мощные удары по складу боеприпасов и скоплению техники российской армии на северо-восточном направлении. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.



«23 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли мощные авиационные удары по оккупационным войскам и центрам логистики», — говорится в сообщении.



Военные уточнили, что на северо-восточном направлении ударные группы поразили склад боеприпасов, 30 боевых бронированных машин противника, живую силу, а также пункт ремонта и восстановления боевой техники.