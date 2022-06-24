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ВСУ разбили ДРГ и ударили авиацией по скоплению войск РФ — Генштаб

24 июня 2022, 09:24

ВСУ разбили ДРГ и ударили авиацией по скоплению войск РФ — Генштаб

Армия РФ не прекращает ведение наступательных действий для установления полного контроля за территорией Донецкой и Луганской областей; удержания сухопутного коридора между указанными территориями и Крымом; блокирования морских коммуникаций Украины в Черном море, а также удержания захваченных районов Херсонской и Запорожской областей и попыток создания благоприятных условий восстановления наступления в Николаевской области. Об этом написано в сводке Генштаба ВСУ.

На Северском направлении враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Товстодубово, Бачевск, Глухов и Мануховка Сумской области.

На Харьковском направлении противник нанес артудары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементиевки и Золочева. Активизирована деятельность ДРГ.

На Славянском направлении из артиллерии враг обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Красное, Родное и Красная Поляна.

На Северодонецком направлении российские военные совершали обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового. Нанесены авиаудары по населенным пунктам Лисичанск и Боровское. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.

На Бахмутском направлении войска РФ обстреливали позиции ВСУ из артиллерии недалеко от Николаевки, Берестового и Новолуганского. Враг пытается улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль существующие пути сообщения.

В Новопавловском направлении военные РФ стреляли в районах населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива.

Задействованные врагом диверсионно-разведывательные группы разбиты ВСУ, их остатки исчезли.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. В целях недопущения переброски резервов на угрожающие направления враг обстреливал украинские войска в районах населенных пунктов Авдеевка, Уманское, Веселое, Новобахмутовка, Гуляйпольское, Белогорье и Староукраинка.

Кроме того, оккупанты осуществяют попытку улучшить логистическое обеспечение, разминируя акваторию морского порта Бердянск.

На Южнобужском направлении войска РФ обороняются и пытаются проводить контрбатарейную борьбу. Враг нанес авиационный удар по позициям ВСУ в районе населенного пункта Белая Криница. Украинская авиация на соответствующих участках ударила по скоплению войск РФ.

Также в Генштабе сообщают, что украинские партизаны продолжают сопротивление на временно захваченных РФ украинских территориях.

Утром 24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ придется отойти от Северодонецка.

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