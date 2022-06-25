По складу в подконтрольном «ЛНР» Сватово был нанесен удар

Пожар в Сватово. Фото: Telegram-канал Александра Криеренко

В подконтрольном группировке «ЛНР» Сватово был нанесен удар по складу на территории молокозавода. Об этом сообщают пользователи соцсетей.



Отмечается, что в районе 00:20 был «прилет», после чего появилось зарево со стороны молокозавода и взрывы, похожие на разрыв боекомплекта.



Пожар продолжался и сегодня утром, судя по опубликованным фото и видео в соцсетях.



«СЦКК ЛНР» обвинила в ударе ВСУ. Утверждается, что по Сватово была выпущена ракета из комплекса «Точка-У». При этом куда именно было попадание, не сообщается.

Украинские военные происшествие не комментировали. Информацию о пожаре опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай — со ссылкой на местных блогеров.