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Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против РФ

27 июня 2022, 12:04

Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против РФ

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против России, требуя компенсации ущерба. Об этом идет речь в заявлении принадлежащей ему компании SCM.

Ахметов требует компенсации ущерба от РФ в связи с блокадой, мародерством, уничтожением и перенаправлением потоков зерна и металлов со стороны России.

«Как владелец «Азовстали» и многих других промышленных предприятий, ставших целью вторгшихся в Украину российских вооруженных сил, господин Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности за разрушения, которые она сеет на территории Украины», — отмечается в заявлении.

Сообщается, что Ахметов попросил ЕСПЧ предоставить делу приоритетный статус и применить пилотную процедуру к этому делу, поскольку «коренная причина нарушений прав Ахметова — российская агрессия, уничтожение и экспроприация собственности — имеет аналогичные разрушительные последствия для владельцев бизнеса по всей Украине».

В заявлении о причинах подачи иска ЕСПЧ высказался и лично Ахметов:

«Мною — с помощью лучших украинских и американских юристов — подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск — одно из первых международных юридических действий против России, цель которой — остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и хищение украинских активов. Грабеж украинских экспортных товаров — в частности зерна и стали — уже привел к росту цен на эти товары и увеличению в мире умирающих от голода людей. Это варварство должно быть остановлено, а Россия должна заплатить сполна. Верю в справедливость и борюсь за нее».

Конкретной суммы возмещения ущерба украинский бизнесмен пока не назвал из-за продолжающейся войны, но речь идет о миллиардах долларов.

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