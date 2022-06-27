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В «ЛНР» заявили, что вывезли 500 человек из промзоны северодонецкого «Азота»

27 июня 2022, 11:26

В «ЛНР» заявили, что вывезли 500 человек из промзоны северодонецкого «Азота»

Так называемый «посол» группировки «ЛНР» в России Родион Мирошник заявил, что в воскресенье вывезли из промзоны северодонецкого «Азота» 500 человек. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он утверждает, что людей вывезли в Старобельск в распределительный пункт.

По его словам, в самом Северодонецке осталось около 30% жителей, которые продолжают оставаться в бомбоубежищах.

Как сообщалось, россияне полностью оккупировали Северодонецк, выезд из города сейчас возможен только в сторону временно оккупированных территорий. Украинская сторона пока эту информацию не комментировала. При этом ранее анонсировался отход украинских войск из Северодонецка.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что с территории химзавода «Азот» «освобождены» 800 мирных жителей.

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