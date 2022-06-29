Оккупанты сбросили авиабомбу на склады с гуманитарной помощью на Луганщине

Россияне пытались уничтожить склады с гуманитарной помощью в Луганской области, сбросив авиабомбу. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, подводя итоги дня 29 июня.



«Авиабомба попала в наши склады с гумпомощью. Почти разрушены ангары и поврежден транспорт. Без жертв», — отметил он.



Он рассказал, что россияне пытаются постоянно штурмовать Лисичанск, бои продолжаются в окрестностях, сам же город находится под постоянными обстрелами, трасса Лисичанск-Бахмут из-за обстрелов не проездная.



По словам главы ОВА, в Лисичанске остается около 15 тысяч мирных жителей.



«"Тихая" эвакуация продолжается. Депортацией мы не занимаемся. Прежде всего безопасность людей и иногда эвакуацию приходится останавливать. С 24 февраля во время эвакуации мы не потеряли ни одного человека», — подчеркнул Сергей Гайдай.

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