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В поездах «Укрзалізниці» до конца года появится спутниковый интернет от Starlink — глава Госспецсвязи

30 июня 2022, 13:20

В поездах «Укрзалізниці» до конца года появится спутниковый интернет от Starlink — глава Госспецсвязи

До конца года в поездах «Укрзалізниці» появится спутниковый интернет от Starlink. Компания уже протестировала пилотный проект установки в поездах. Об этом в интервью Liga.tech сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

«Когда после тестирования связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает – даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и предоставляет услуги», - сказал он.

Щиголь отметил, что сейчас в Украине работают 12 тысяч терминалов Starlink, что составляет около 20% от всего их количества в Европе.

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