До конца года в поездах «Укрзалізниці» появится спутниковый интернет от Starlink. Компания уже протестировала пилотный проект установки в поездах. Об этом в интервью Liga.tech сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.



«Когда после тестирования связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает – даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и предоставляет услуги», - сказал он.



Щиголь отметил, что сейчас в Украине работают 12 тысяч терминалов Starlink, что составляет около 20% от всего их количества в Европе.