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На острове Змеиный и в окрестностях Россия потеряла техники почти на миллиард долларов

01 июля 2022, 18:30

На острове Змеиный и в окрестностях Россия потеряла техники почти на миллиард долларов

За время оккупации российские войска на острове Змеиный в Одесской области и в окрестных водах потеряли техники более чем на 900 миллионов долларов. Об этом сообщает украинский Forbes.

Змеиный был оккупирован россиянами 24 февраля, захватчики покинули его 30 июня. За четыре месяца пребывания наибольшей потерей оккупационной армии стал флагман Черноморского флота — ракетный крейсер «Москва» стоимостью 750 миллионов долларов.

Кроме того, уничтожены по меньшей мере восемь зенитных комплексов типов «Тор», «Панцирь» и «Стрела» общей стоимостью более 100 миллионов долларов и четыре плавсредства разных классов общей стоимостью около 50 миллионов долларов.

Одной из важнейших целей стало спасательное буксирное судно «Василий Бех». Астраханский судоремонтный завод спустил его на воду в 2016 году. По данным украинских военных, на борту корабля находился зенитно-ракетный комплекс «Тор». Ко дну корабль пошел 17 июня вследствие попадания украинской ракеты.

За время операции по освобождению острова были уничтожены три зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь С1».

Общая оценка уничтоженной на Змеином и в окружающих водах техники достигает 915 миллионов долларов. Учтены только известные и подтвержденные потери — список может не быть исчерпывающим.

30 июня стало известно, что российская армия покинула остров Змеиный в результате успешной операции Вооруженных сил Украины.

В ВСУ заявили, что собираются отправить войска на Змеиный.

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