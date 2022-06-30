Украинские войска отправятся на остров Змеиный — Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины собираются отправить войска на остров Змеиный, который недавно освободили от российской армии. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.



«Не выдержав огня нашей артиллерии, ударов Ракетных войск и авиации, российские оккупанты оставили остров Змеиный», — сообщил Громов.



По словам Громова, противник оставил остров — на протяжении нескольких суток ВСУ вынуждали его это сделать. При этом сейчас украинских военных на Змеином нет.



«Но это будет», — подчеркнул представитель Генштаба.



Сейчас погодные условия, отметил он, в этом районе достаточно сложные. И в полной мере нет возможности оценить ущерб, нанесенный россиянам. Уничтожение военной техники оккупантов подтверждают украинские разведки.



«Удары были действенные… В планах руководства, в планах ВСУ — установление непосредственного физического контроля над всем островом. В настоящее время мы его контролируем с помощью нашего оружия», — резюмировал Громов.

Ранее сообщалось, что российские войска покинули остров Змеиный, который оккупировали во время полномасштабного вторжения в Украину.