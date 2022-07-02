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Российские силы готовятся к наступлению на Славянск и пытаются окружить Лисичанск — ISW

02 июля 2022, 13:03

Российские силы готовятся к наступлению на Славянск и пытаются окружить Лисичанск — ISW

Российские войска сосредоточились на перегруппировке и укреплении своих тактических позиций к северу от Славянска. Кроме того, 1 июля оккупанты продолжали попытки окружить Лисичанск и проводили наступательные операции к югу и юго-западу от города. Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Эксперты отмечают, что, вероятно, армия РФ планирует возобновить наступление на Славянск. Российские войска сосредоточились на перегруппировке и улучшении своих тактических позиций севернее Славянска.

«Российские войска продолжали попытки окружить Лисичанск и вели наступательные действия южнее и юго-западнее города. Российские силы, вероятно, еще не достигли автомагистрали Бахмут — Лисичанск по земле, но мешают украинским силам использовать ее, продолжая артиллерийские и авиаудары по оставшимся украинским позициям вдоль дороги», — сообщили в ISW.

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