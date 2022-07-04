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На Донетчине за сутки от обстрелов россиян погибли не менее 7 человек

04 июля 2022, 00:09

На Донетчине за сутки от обстрелов россиян погибли не менее 7 человек

Сегодня под огнем российских оккупантов на Донетчине погибли не менее 7 человек, еще минимум 20 — ранены. Больше всего пострадали крупнейшие города региона — Краматорск и Славянск. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Славянск днем подвергся массированному обстрелу — погибли 6 человек, в том числе один ребенок, ранены — 19. Повреждены около 40 жилых домов. Весь масштаб причиненного ущерба еще устанавливаем», — отметил он.

Кириленко также рассказал, что Краматорск дважды обстреляли из «Смерчей». Днем обстрелами захватчики повредили гостинично-жилой комплекс, вечером — разбили дорогу, попали в школу и территорию детсада и поликлиники. По предварительной информации, ранен один человек.

«Снова под огнем жилой квартал Авдеевки и АКХЗ. Достоверно известно об одном погибшем. Активно россияне обстреливали Ильиновскую громаду: пострадали Екатериновка, Тарасовка, Новополтавка и Клебан-Бык», — добавил Кириленко.

По информации ОВА, всего за сутки в Донецкой области россияне убили не менее 7 гражданских, ранили не менее 20 человек.

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