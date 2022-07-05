«Это может быть 20, 30 человек»: В Красном Кресте рассказали о коммуникации с пленными с «Азовстали»

Международный комитет Красного Креста ведет коммуникацию с военнопленными с мариупольского завода «Азовсталь». Об этом рассказал спикер МККК в Украине Александр Власенко, передает «Суспільне».



По его словам, информация о визитах к пленным конфиденциальна. Власенко пояснил, что любая утечка информации может повлиять на работу Красного Креста.



«У нас были зарегистрированы те люди, которые выходили из "Азовстали". Хотели быть зарегистрированными. Мы всем предлагали это сделать. Те, кто захотел, — мы их зарегистрировали», — отметил он.



Спикер добавил, что также при содействии организации было создано Центральное розыскное бюро в Женеве, которое занимается тем, что требует сведения о задержанных у обеих сторон.



«Соответственно, после этого уже требуется разрешение (на посещение — ред.). К сожалению, я мало что могу добавить вам к этому, потому что это — единственная наша деятельность, которая любит тишину», — сказал он.



По словам Власенко, Красный Крест контролирует условия и состояние военнопленных в местах их содержания, но и эта информация не является публичной.



«Диалог ведется. Мы стараемся, чтобы у нас были эти регулярные визиты. И чтобы эти визиты были ко всем, согласно нашим правилам. Наши правила предусматривают конфиденциальный диалог с теми людьми, которые там находятся. Это не обязательно лицом к лицу. Это может быть десять человек, 20, 30. Но без присутствия представителей администрации того заведения, где они есть», — подчеркнул спикер МККК.



В свою очередь, жены украинских военных подчеркнули, что визиты представителя Красного Креста к пленным дважды в неделю были одним из условий их выхода с «Азовстали». Они жалуются, что российская сторона не соблюдает эти требования.



«Им это пообещали. На этих условиях они покинули "Азовсталь". Мы этого не имеем. Красный Крест никому не перезвонил. Возникает вопрос: действительно ли привлечен здесь Красный Крест и действительно ли он следит за соблюдением Женевской конвенции? Ситуация, которая произошла с защитниками "Азовстали", нестандартна, мы все это понимаем. Мы призываем Красный Крест найти это нестандартное решение и, наконец, попасть на территорию пребывания наших бойцов», — сказала жена командира полка «Азов» Екатерина Прокопенко.

Выход украинских военных с завода «Азовсталь», который они несколько месяцев удерживали, начался 16 мая и продлился несколько дней. Министерство обороны России заявило, что в общей сложности «Азовсталь» покинули более 2400 украинских бойцов. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию.



6 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что в российском плену находится более 2500 украинских военных с «Азовстали».



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