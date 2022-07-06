Российская армия нанесла ракетные удары по Торецку

Последствия обстрела Торецка. Фото: ОВА

Под огнем российской армии — Торецк. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Ракеты попали в два дома частного сектора. Точно известно об одном раненом. Также, по предварительной информации, три человека находятся под завалами — идет спасательная операция. Еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась», — написал Кириленко.



Он также призвал эвакуироваться.

Ранее Павел Кириленко сообщил, что за прошедшие сутки в результате российских обстрелов территории региона погибли 5 гражданских лиц, 21 человек был ранен.



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