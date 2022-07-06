В Макеевке обстреляна промбаза, на которой хранились боеприпасы

В подконтрольной группировке «ДНР» Макеевке сегодня утром была обстреляна промышленная база «Технаб», на которой хранились боеприпасы. Об этом сообщает подконтрольная «ДНР» «администрация» города.



«Пострадал Советский район — зафиксировано прямое попадание в базу "Технаб" по улице Новочеркасской в поселок Ново-Фурманово. В результате произошла детонация боеприпасов, хранившихся на открытой территории базы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели. Работа по тушению пожара продолжается.В «ДНР» обвинили в обстреле базы «Технаб» Вооруженные силы Украины.