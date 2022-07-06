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В Северске участились обстрелы, город без воды, газа и электричества

06 июля 2022, 22:16

В Северске участились обстрелы, город без воды, газа и электричества

Город Северск Донецкой области второй месяц живет без воды, газа и электричества. В последнее время здесь участились обстрелы. Последствия видели журналисты «Новостей Донбасса».

Дом 83-летней жительницы Северска Анны Ивановны пострадал от обстрела. В четыре утра ее разбудил громкий шум и вылетевшая прямо на пожилую женщину рама окна.  

Помогает ей убирать вылетевшие стекла и последствия прилета 67-летняя свекровь — Мария Васильевна. В марте она приехала сюда из Лисичанска, спасаясь от боевых действий. Но теперь они достали ее и тут.

«Если бы я знала заранее, что такое будет, я бы не приехала сюда», — говорит женщина.

Пенсионерки больше всего боятся, что обстрелы могут продолжиться, и жить зимой будет негде.

Сам снаряд попал в соседский дом. Хозяин дома как раз вышел на улицу, чтобы приготовить себе суп на костре, и это спасло ему жизнь. Взрывной волной в доме выбило стекла, лицо мужчины поранили их осколки. Сосед по улице при обстреле погиб.

Второй месяц жители Северска без воды и электричества, а во всей области отсутствует подача газа. Мобильная связь здесь работает с перебоями. За последнюю неделю обстрелы города резко участились в связи с отходом украинских военных из Луганской области. Каждый день тут страдают жилые дома.

До полномасштабного вторжения Российской Федерации в Северске проживало около 10 тысяч человек. Сегодня остается еще около четырех тысяч, преимущественно пенсионеры и семьи, у которых нет возможности выехать.

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