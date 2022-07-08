На границе Запорожской и Донецкой областей РСЗО россиян обстреляли позиции своих военных

На границе Донецкой и Запорожской областей РСЗО армии РФ обстреляли позиции своих же войск, один оккупант погиб и еще двое ранены. Об этом сообщили в Запорожской ОВА со ссылкой на информацию разведчиков.

«Не так давно подразделение РСЗО оккупанта нанесло огневое поражение своих позиций вблизи населенного пункта Нескучное. В результате «прицельного» огня один оккупант погиб, двое получили ранения», - отмечается в утренней сводке Запорожской ОВА.

Также подтверждено уничтожение боеприпасов оккупантов в Запорожской области.

Ранее в пресс-центре СБУ сообщили о задержании уроженца Запорожской области, которого подозревают в корректирке огоня по позициям ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.