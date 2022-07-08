До завершения боев возобновить газоснабжение Донецкой области невозможно — Кириленко

До завершения боевых действий невозможно возобновить газоснабжение Донецкой области, поэтому котельные должны работать на других ресурсах. Об этом по итогу совещания с мэрами городов региона заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Он отметил, что к началу следующей неделе будут подготовлены предложения по закупке нового оборудования и его количеству для котельных области.



Также Кириленко отметил, что в период отопительного сезона в регионе должно остаться как минимум людей, в связи с этим местные власти должны будут предоставить прогнозируемые расчеты численности населения: сколько успеют эвакуировать и сколько останется.



Мэр Славянска Вадим Лях также сообщил, что одной из ключевых проблем отопительного сезона 2022-2023 является отсутствие централизованного газоснабжения, которое восстановить до окончания боевых действий, по его словам, невозможно.

Ранее советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что быстро восстановить водоснабжение Мариуполя у оккупантов не выйдет, в обозримом будущем воды в городе не будет.



