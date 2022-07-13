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ВСУ уничтожили еще пять военных складов оккупантов

13 июля 2022, 23:59

ВСУ уничтожили еще пять военных складов оккупантов

Украинские военные сегодня нанесли удары по пяти военным складам россиян на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«1. Луганск. Минус БК. 2. Чернобаевка, Херсонщина. Минус БК. 3. Макеевка, Донетчина. Минус БК. 4. Чаплинка (район), Херсонщина. Минус БК. 5. Горловка, Донетчина. Минус БК», — написал Братчук в своем телеграм-канале.

Кроме того, по его словам, на Херсонском направлении ВСУ уничтожили российские «Ураганы», которые последние несколько дней били по Николаеву.

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