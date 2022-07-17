Российские войска уничтожают села Луганской области, которые не могут оккупировать — глава ОВА

Российские войска пытаются захватить или уничтожить села Верхнекаменка и Белогоровка Луганской области, которые остаются подконтрольными Правительству Украины. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Есть населенные пункты, откуда россиян уже выбивали по несколько раз — они не останавливаются и несут потери», — отметил он.



16 июля россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако получили достойное сопротивление, понесли потери и отступили. Еще одна попытка атаковать оборонные редуты ВСУ была организована вблизи Белогоровки, но тоже была отбита. Оккупанты продолжают уничтожать дома граждан артиллерийскими обстрелами. Вечером они нанесли два авиаудара. Четыре ракеты попали в населенные пункты. Кроме того, зафиксированы три массированных артиллерийских обстрела. Еще четырежды территория была обстреляна минометами.



Глава ОВА утверждает, что у россиян есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганщины.



«Они неоднократно отчитывались о выполнении задания, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут. Одно из сел уже несколько раз было захвачено оккупантами, но наши военные каждый раз отбрасывали их на прежние позиции. Впрочем, противник не останавливается – возвращается и терпит очередные потери», — сообщил Гайдай.



«Им безразлично, будет ли жизнь в этих населенных пунктах. Их пропагандистское телевидение почти не снимает сюжетов из уничтоженных сел, например, Попаснянской и Горской общин. Потому что кичиться там нечем. Русские превратили их в пепел», — подчеркнул глава ОВА.